На Ямале начался сезон краж велосипедов

22 Май 2020 2020-05-22T15:12:56+03:00

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На Ямале растет количество краж велосипедов. Обычно велосезон начинается в мае, однако в этом году тепло пришло раньше, и любители такого транспорта пересели на своих железных коней уже в марте.

В результате, как сообщает УМВД России по ЯНАО, за неполные два месяца в регионе зафиксировано 17 краж велосипедов, больше всего угонов произошло в Салехарде, Губкинском и Ноябрьске. При этом лишь в двух случаях двухколесный транспорт был пристегнут специальным запирающем устройством.

В целях недопущения краж велосипедов полиция рекомендует не оставлять велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах. В общественных местах оставлять велики нужно на специально оборудованных стоянках с использованием качественных специальных средств.

Важно хорошо запомнить, какие у велосипеда имеются особенности. Например, можно выбить на раме велосипеда какую-нибудь метку. Сохранять всегда технический паспорт на свой велосипед, сделать фотоснимок велосипеда и номеров деталей.

В случае пропажи велосипеда, нужно немедленно обращаться в полицию, прихватив с собой регистрационную карту велосипеда и чек.

При покупке двухколесного транспорта, требуйте у продавцов заполненный технический паспорт, чтобы в случае кражи полиции было проще установить его истинного владельц велосипеда.Не покупайте велосипеды с рук по явно заниженной цене – они могут быть крадеными.

Стоит напомнить, что за кражу велосипеда Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено достаточно суровое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU