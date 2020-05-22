Глава Ямальского района призвал коллег лично выяснить, как живут тундровики
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский призвал руководителей всех поселений к личному общению с тундровиками. Он попросил коллег лично узнать, как в нынешнее непростое время живут коренные ямальцы, обеспечены ли они всем необходимым, нуждаются ли в поддержке.
- Прямое общение позволит вам найти болевые точки и оказать необходимую помощь. Сейчас как раз удобное время – по тундре летают два вертолёта с медиками, которые вакцинируют оленеводов от сибирской язвы, - сказал он.
Одним из первых пообщался с оленеводами и собрал информацию глава районного центра Александр Дьячков. Вместе с бригадой медиков глава ярсалинской администрации посетил несколько стойбищ оленеводов, кочующих сейчас в районе озёр Яро-то.
В администрации Ямальского района отметили, что ведётся информирование о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, мониторинг состояния сферы оленеводства.
Руководитель департамента соцзащиты Инна Фатеева сообщила, что в этом году впервые специалисты ведомства также посещают стойбища и собирают заявления жителей тундры на получение новых выплат, введённых в связи с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU