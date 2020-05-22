Житель Муравленко, пытаясь спасти сбережения, перевел деньги мошенникам

22 Май 2020 2020-05-22T14:06:42+03:00

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В Муравленко завели уголовное дело мошенничестве, жертвой которого стал 51-летний житель города. Ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированной попытке перевода денег со счета банковской карты заявителя.

Аферист убедил доверчивого ямальца создать новый лицевой счет и перевести туда все имеющиеся денежные средства. В результате мужчина по указке мошенника перевел 225 тыс. рублей на номера, которые продиктовал ему собеседник. Он уверял, что данные номера лицевых счетов были зарегистрированы на имя потерпевшего. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банков в ходе телефонного разговора не запрашивают конфиденциальные данные банковских карт, а также не дают указания по переводу денежных средств на другие лицевые счета в случае возникновения угрозы. Проверить безопасность денежных средств можно позвонив по номеру телефона, указанному на банковской карте, или придя в банк лично, проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка.

ИСТОЧНИК KP.RU