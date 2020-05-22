2020-05-22T13:57:15+03:00
Спорт

Тазовские спортивные учреждения возобновили свою работу

В группах занимаются по два человека
Анна Полякова
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Тазовские спортивные учреждения возобновили свою работу Фото: pixabay.comТазовские спортивные учреждения возобновили свою работу Фото: pixabay.com
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В Тазовском районе возобновили свою работу спортивные учреждения. В райцентре и поселке Газ-Сале с соблюдением всех мер безопасности в группах по два человека занимаются почти 200 тазовчан.

Занятия проходят под руководством тренеров – сотрудников районного центра физической культуры и спорта и детско-юношеской спортивной школы. Спортсмены разделены в группы по два человека и тренируются на открытых спортивных площадках в разное время.

Как сообщили в администрации Тазовского района, в работе учреждений задействованы 19 тренеров. В их тренировочную программу включена общая физическая подготовка, упражнения с мячом и скакалкой, гимнастика и бег.

В районном центре занятия проходят ежедневно, кроме воскресенья, на открытых площадках по улице Калинина и Геофизиков, на открытом хоккейном корте и стадионе по улице Заполярная. Жители Газ-Сале занимаются на спортивной площадке по улице Юбилейная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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