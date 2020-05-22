Ноябрянину дали 10 лет за убийство обидчика знакомой

22 Май 2020 2020-05-22T12:44:21+03:00

Женщина рассказала, что избранник жестоко относится к ней и ее матери

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Жителя Ноябрьска осудили на 10 лет за убийство по неосторожности. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Тело 34-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища было обнаружено 2 ноября 2019 года в собственной квартире.

Выяснилось, вечером 1 ноября к нему домой ворвался незваный гость и во время конфликта жестоко избил хозяина, а затем скрылся с места преступления.

Поводом для разборок стал разговор сожительницы погибшего со своим знакомым, которому она рассказала, что избранник жестоко относится к ней и ее матери. Приятель решил наказать обидчика. При этом расправился с ним по истечении трех суток после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Его судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU