Молодежь Ямала научат выигрывать гранты

22 Май 2020 2020-05-22T11:55:50+03:00

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Молодых ямальцев научат «упаковывать» идею в проект. Впервые на Ямале окружная образовательная площадка «Проектный офис Ямала» для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет пройдёт с 5 по 7 июня в онлайн-формате.

Ямальцы узнают, как создать из идеи проект, каковы критерии оценивания, что такое грантовые конкурсы и кому они нужны, как составить смету и построить календарный план. После этого им расскажут, как качественно реализовать проект.

На площадке будут работать эксперты, которым в завершение программы участники представят свои наработки и получат обратную связь по заявкам и публичным защитам инициатив. После этого молодые люди смогут презентовать их на известных форумах, таких как «Таврида», «УТРО».

По результатам успешного прохождения программы «Проектного офиса Ямала», участникам будет выдан электронный сертификат, а лучшие авторы проектов получат полезные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU