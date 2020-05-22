В Салехарде стартовал сезон дорожных работ

22 Май 2020 2020-05-22T10:21:39+03:00

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В Салехарде стартовали работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На Ямале в этом году в рамках него дорожные работ пройдут на 19 объектах общей протяженностью 65,9 км.

В Салехарде к работам уже приступили на улице Объездной - от кольца до перекрестка с улицы Богдана Кнунянца. Погода позволила начать работы раньше запланированного срока. Здесь обновят дорожное покрытие, обустроят тротуары, заменят бордюры на гранитные и установят металлические ограждения. Работы планируют завершить до конца лета, но строители обещают постараться закончить раньше.

- В Салехардской городской агломерации запланирован ремонт порядка пяти километров, а общая протяженность запланированных ремонтов всей улично-дорожной сети города Салехарда - около 8 километров, - рассказал и.о. начальника управления транспорта и городского хозяйства администрации МО города Салехарда Олег Дединский.

Контролировать ход работ в рамках нацпроекта, как и в прошлом году, будут общественники. Это представители Общественной палаты ЯНАО и Общероссийского Народного Фронта. Они уже побывали на объекте. Их главная задача - своевременно выявлять проблемные участки и реагировать на сигналы жителей, после чего доводить данную информацию до курирующих структур.

Объекты по улице Объездной были отмечены жителями на карте «Убитых дорог», которая создана для учёта мнения граждан при планировании и проведении работ. Сейчас эти дороги стали на карте фиолетового цвета, это значит, что они ремонтируются в рамках национального проекта.

Отметим, что всего в этом году дорожники приступят строительству и ремонту 400 км ямальских дорог - не только в рамках нацпроекта. В феврале губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил 2020 на Ямале Годом дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU