В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую
В Новом Уренгое предъявлено обвинение мужчине в покушении на убийство. 38-летний горожанин на улице едва не зарезал свою знакомую. 21 мая между ними возникла ссора, и мужчина, выхватив нож не менее трех раз всадил его в жизненно важные части тела женщины. После расправы он скрылся на автомобиле с места преступления.
О происшествии полиции сообщили очевидцы. Они же вызвали скорую. Женщину удалось спасти, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
- Мужчина задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU