2020-05-22T10:12:19+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую

О происшествии полиции сообщили очевидцы
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое предъявлено обвинение мужчине в покушении на убийство. 38-летний горожанин на улице едва не зарезал свою знакомую. 21 мая между ними возникла ссора, и мужчина, выхватив нож не менее трех раз всадил его в жизненно важные части тела женщины. После расправы он скрылся на автомобиле с места преступления.

О происшествии полиции сообщили очевидцы. Они же вызвали скорую. Женщину удалось спасти, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- Мужчина задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябрянину дали 10 лет за убийство обидчика знакомой
Молодежь Ямала научат выигрывать гранты
В Салехарде стартовал сезон дорожных работ
В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую
В Ноябрьске мотоциклист зацепился за проволоку и перевернулся
Салехард украсят 52 тысячи цветов
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна
В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор
В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива
Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня
На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн
В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов
Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК