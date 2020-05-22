22 Май 2020 2020-05-22T10:12:19+03:00

В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую Фото: pixabay.com

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В Новом Уренгое предъявлено обвинение мужчине в покушении на убийство. 38-летний горожанин на улице едва не зарезал свою знакомую. 21 мая между ними возникла ссора, и мужчина, выхватив нож не менее трех раз всадил его в жизненно важные части тела женщины. После расправы он скрылся на автомобиле с места преступления.

О происшествии полиции сообщили очевидцы. Они же вызвали скорую. Женщину удалось спасти, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- Мужчина задержан. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU