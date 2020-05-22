В Ноябрьске мотоциклист зацепился за проволоку и перевернулся

22 Май 2020 2020-05-22T09:57:03+03:00

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Водитель мотоцикла не заметил проволоку поздно вечером и попал в ДТП. Авария случилась 21 мая около 22 часов 00 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, байкер ехал в лесном массиве, расположенном за ТЦ «Лента».

Во время движения он зацепился за проволоку, привязанную к дереву, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 2042 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 188 травмированы, в числе которых 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU