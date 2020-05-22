Салехард украсят 52 тысячи цветов

22 Май 2020 2020-05-22T09:32:07+03:00

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На городских улицах Салехарда этим летом высадят более 52 тысяч ярких и красивых цветов. Традиционно выбрали те виды цветов, которые уже не первый год высаживают в городе, среди них: петуньи, фиалки, маргаритки и другие. Эти цветы хорошо приживаются в арктическом климате и продолжают радовать глаз даже при первых похолоданиях.

Места озеленения определены: это Пантеон Победы, городские скверы, территории возле памятников и скульптурных композиций, зелёные островки на территории города и клумбы.

Осенью в городе начнут высаживать деревья и кустарники. Как правило, деревья для этих целей выкапываются с участков рекультивируемых земель, то есть там, где в будущем планируется какое-то строительство.

- Тем самым мы сохраняем жизнь десяткам деревьев, пересаживая их на новые места, – говорит генеральный директор салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

Здесь свой вклад традиционно вносят не только администрация окружной столицы и муниципальные организации и предприятия, но и волонтёры, общественные организации и горожане, которые своими силами облагораживают дворовые территории. Экологические десанты появятся в разных уголках Салехарда и посадят не одну сотню новых саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU