2020-05-22T09:32:07+03:00
Общество

Салехард украсят 52 тысячи цветов

Места озеленения определены
Анна Полякова
Поделиться:
Салехард украсят 52 тысяч цветов Фото: salekhard.orgСалехард украсят 52 тысяч цветов Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

На городских улицах Салехарда этим летом высадят более 52 тысяч ярких и красивых цветов. Традиционно выбрали те виды цветов, которые уже не первый год высаживают в городе, среди них: петуньи, фиалки, маргаритки и другие. Эти цветы хорошо приживаются в арктическом климате и продолжают радовать глаз даже при первых похолоданиях.

Места озеленения определены: это Пантеон Победы, городские скверы, территории возле памятников и скульптурных композиций, зелёные островки на территории города и клумбы.

Осенью в городе начнут высаживать деревья и кустарники. Как правило, деревья для этих целей выкапываются с участков рекультивируемых земель, то есть там, где в будущем планируется какое-то строительство.

- Тем самым мы сохраняем жизнь десяткам деревьев, пересаживая их на новые места, – говорит генеральный директор салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

Здесь свой вклад традиционно вносят не только администрация окружной столицы и муниципальные организации и предприятия, но и волонтёры, общественные организации и горожане, которые своими силами облагораживают дворовые территории. Экологические десанты появятся в разных уголках Салехарда и посадят не одну сотню новых саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябрянину дали 10 лет за убийство обидчика знакомой
Молодежь Ямала научат выигрывать гранты
В Салехарде стартовал сезон дорожных работ
В Новом Уренгое мужчина едва не зарезал на улице свою знакомую
В Ноябрьске мотоциклист зацепился за проволоку и перевернулся
Салехард украсят 52 тысячи цветов
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна
В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор
В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива
Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня
На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн
В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов
Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК