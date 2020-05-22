В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна

22 Май 2020 2020-05-22T08:55:59+03:00

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В Салехарде вечером 21 мая четырехлетний ребенок едва не выпал из окна многоэтажного дома по улице Комсомольской. Сообщение поступило от бдительных прохожих, которые заметили малыша, сидящего на подоконнике второго этажа. Судя по всему ребенок был предоставлен сам себе и в любой момент могло произойти непоправимое.

Через считанные минуты на место происшествия примчались сотрудники МЧС, полиции и работники скорой помощи. Спасатели развернули лестницу и поднялись к ребенку. Они сняли его с подоконника и вернули в квартиру.

Пожарные были шокированы увиденным - дома находился еще один малолетний ребенок, взрослых рядом не было. Детей одели и передали правоохранительным органам и работникам скорой помощи для их дальнейшего осмотра, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU