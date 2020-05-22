В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор

22 Май 2020 2020-05-22T08:27:58+03:00

В результате аварии получил травмы и был госпитализирован пассажир этого автомобиля

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В Новом Уренгое по вине пьяного водителя произошло ДТП 21 мая около 23 часов 30 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, на улице Таежная мужчина водитель за рулем «НУUNDАI» вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП и снес дорожное ограждение.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, поскольку не выбрал безопасную скорость движения и не учел особенности и состояние транспортного средства. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован пассажир этого автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года в 2042 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 188 травмированы, в числе которых 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU