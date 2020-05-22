В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
В Ноябрьске в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 34 многоквартирных домах. На это потратят 200 млн. 876 тыс. руб. за счет средств Фонда капитального ремонта, окружного бюджета и городского.
Как сообщает администрация города, в 16 домах проведут строительно-монтажные работы. Речь идет о ремонте крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения. Для 18 домов проведут разработку проектно-сметной документации.
В настоящее время по 15 МКД проведены электронные аукционы и определены подрядные организации на производство работ по капитальному ремонту домов. Список адресов опубликован на сайте администрации города и официальных страничках мэрии в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU