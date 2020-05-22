2020-05-22T08:12:55+03:00
Экономика

В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках

На это потратят более 200 миллионов рублей
Анна Полякова
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В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 34 многоквартирных домах. На это потратят 200 млн. 876 тыс. руб. за счет средств Фонда капитального ремонта, окружного бюджета и городского.

Как сообщает администрация города, в 16 домах проведут строительно-монтажные работы. Речь идет о ремонте крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения. Для 18 домов проведут разработку проектно-сметной документации.

В настоящее время по 15 МКД проведены электронные аукционы и определены подрядные организации на производство работ по капитальному ремонту домов. Список адресов опубликован на сайте администрации города и официальных страничках мэрии в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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