Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива

22 Май 2020 2020-05-22T07:56:39+03:00

Похищенное он успел продать по более низкой цене неизвестному

Изменить размер текста: A A

В Пуровском районе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже дизельного топлива. Им оказался вахтовик из Оренбургской области.

В марте 2020 года в полицию поступило заявление от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью о том, что кто-то в служебном помещении организации похитил топливную карту, принадлежащую ООО. После этого неизвестный расплатился ей за 1 677 литров дизтоплива. Организации причинен ущерб на сумму более 78 тыс. рублей.

Подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 44-летний работник ООО в содеянном сознался. Он рассказал, что похищенное дизельное топливо успел продать по более низкой цене неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража», с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ.

ИСТОЧНИК KP.RU