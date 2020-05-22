2020-05-22T08:14:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса

Около двух тысяч медработников заботятся о сохранении здоровья и жизни заболевших
Анна Полякова
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На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса Фото: yanao.ruНа Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса Фото: yanao.ru
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На Ямале за период пандемии 324 человека уже прошли полный курс лечения от коронавирусной инфекции и выздоровели. За последние сутки поправились 43 человека. 14 из них выписаны из больниц, остальные лечились дома.

Благодарил ямальских врачей и прощался с ними 21 мая Игорь Борисов. Вахтовик из Сабетты больше месяца провёл в больнице Салехарда, а теперь едет домой – в Волгоград. Когда самочувствие его быстро ухудшилось в вахтовом поселке, его эвакуировали в окружную столицу, где диагностировали коронавирус. Сейчас он вспоминает, как еле ходил и видел, как ему ставили аппарат ИВЛ в реанимации, и теперь благодарит врачей и медсестер, которые круглые сутки находились с ним.

В двух ямальских посёлках Пангоды и Ханымей, где ранее был введен карантин, поправились почти все заболевшие. Именно посёлок в Надымском районе стал первым населенным пунктом в регионе, где выявили очаг коронавируса. Болезнь подтвердилась у 44 его жителей. Сейчас продолжают лечиться 2 пангодинца. В Ханымее выздоровели 27 из 29 человек.

В больницах Ямала около двух тысяч медработников с начала апреля заботятся о сохранении здоровья и жизни заболевших коронавирусом. За весь период в ЯНАО подтверждено 1902 случая COVID-19. Две трети из них приходится на месторождения и производственные объекты. Остальные 600 заболевших – это жители округа. В стационарах лечатся 419 пациентов с COVID-19, остальные - дома в режиме строгой изоляции, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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