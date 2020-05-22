22 Май 2020 2020-05-22T06:39:40+03:00

Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Жительница Надыма верила в порядочность интернет-продавца и перевела деньги. Известная схема мошенничества лишила северянку 21 тысячи рублей.

Когда 41-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. В дежурной части 19 мая она рассказала, как попалась на уловку аферистов.

Выяснилось, что 19 апреля 2020 года на известном интернет-сайте надымчанка нашла объявление о продаже тестомеса стоимостью 21 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указанному в объявлении телефону, женщина выяснилас условия сделки. После этого полностью оплатила стоимость товара, переведя деньги на указанные им реквизиты банковской карты.

Не дозвонившись в очередной раз до продавца, профиль которого был удален на сайте продаж, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU