2020-05-22T06:39:40+03:00
Происшествия

Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей

Женщина верила в порядочность продавца
Анна Полякова
Поделиться:
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублейНадымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительница Надыма верила в порядочность интернет-продавца и перевела деньги. Известная схема мошенничества лишила северянку 21 тысячи рублей.

Когда 41-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. В дежурной части 19 мая она рассказала, как попалась на уловку аферистов.

Выяснилось, что 19 апреля 2020 года на известном интернет-сайте надымчанка нашла объявление о продаже тестомеса стоимостью 21 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указанному в объявлении телефону, женщина выяснилас условия сделки. После этого полностью оплатила стоимость товара, переведя деньги на указанные им реквизиты банковской карты.

Не дозвонившись в очередной раз до продавца, профиль которого был удален на сайте продаж, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ещё в двух детсадах Ямальского района открылись дежурные группы
В Салехарде малыша успели спасти от падения из окна
В Новом Уренгое пьяный водитель протаранил забор
В Ноябрьске проведут работы по капремонту в 34 многоквартирниках
Вахтовика в Пуровском районе подозревают в краже дизтоплива
Сдавать ЕГЭ на Ямале начнут с 29 июня
На Ямале более 300 человек вылечились от коронавируса
Надымчанка заплатила за фото тестомеса в интернете более 20 тысяч рублей
В ямальских колледжах и техникумах приёмная кампания стартует онлайн
В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов
Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК