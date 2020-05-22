22 Май 2020 2020-05-22T06:20:42+03:00

В Ноябрьске за год демонтируют более 60 старых домов Фото: admnoyabrsk.ru

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В планах Ноябрьска на 2020 год демонтаж более 60 ветхих домов. Об этом глава города Алексей Романов рассказал во время своего прямого эфира на своей странице в Инстаграм. Он отметил, что работы начнутся в июле-августе, поскольку в законодательство внесены коррективы.

Градоначальник уточнил, что продолжается реализация ряда жилищных программ, в том числе, и по переселению из ветхого и аварийного жилья. Летом муниципалитет ждет порядка 400 млн на предоставление собственникам выкупной стоимости. По программе «Сотрудничество» в этом году планируется переселить порядка 300 семей. На сегодняшний день 100 уже получили сертификаты.

- Проводится работа и с молодыми семьями. Сроки реализации сертификатов были продлены. Мы готовы всем семьям оказать необходимую помощь, - рассказал Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU