22 Май 2020 2020-05-22T05:15:09+03:00

Погода на Ямале 22 мая: дождь при южном ветре Фото: pixabay.com

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В пятницу, 22 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, облачно, дождь с грозой, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, переменная облачность, в середине дня – кратковременный дождь, ветер южный 5 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 5 м/с.

В Надыме +19 градусов, солнечная погода в обед сменится дождливую, ветер южный 6 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 4 м/с.

В Муравленко +18 градусов, малооблачно, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, облачно, дождь, гроза, ветер юго-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU