2020-05-21T16:34:53+03:00
Общество

Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты

В этом году улучшить жилищные условия смогут 409 семей
Анна Полякова
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Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты Фото: yanao.ruЯмальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты Фото: yanao.ru
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В Салехарде начали выдавать жилищных сертификатов работникам бюджетной сферы. 63 семьи получили свидетельства на соцвыплату. Старт программы для бюджетников губернатор Дмитрий Артюхов дал в 2019 году. Ее участниками могут стать врачи, учителя, соцработники, работники культуры, спорта и служб занятости. Они могут получить сертификат, который даёт возможность оплатить до 40% от стоимости нового жилья.

В этом году благодаря программе улучшить жилищные условия смогут 409 семей по всему округу. Уже выдано 287 сертификатов в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Лабытнанги, Тазовском районе и других муниципалитетах.

- Я очень рада, что даже в такое непростое время, когда действует режим повышенной готовности, нам всё же выдают сертификаты», – рассказала сотрудник окружной клинической больницы Марина Литвина. Она призналась, что одна воспитывает ребёнка, и выделить деньги из семейного бюджета на покупку жилья для нее практически невозможно.

Реализовать сертификат можно на первичном рынке. Если получатель не сможет подобрать жильё из-за отсутствия предложения, срок действия свидетельства будет продлён. Строительство нового жилья сейчас идёт по всему округу. Новые микрорайоны возводят в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском и других городах и посёлках.

Как сообщил директор департамента строительства округа Юрий Теряев, на Ямале в стадии строительства находится 218 многоквартирных жилых домов.

Все, кто планирует в этом году улучшить жилищные условия, могут воспользоваться программой льготной ипотеки, утвержденной Правительством России. Ставка по ней не превышает 6,5% в течение всего срока кредитования. Обязательное условие – приобретение жилья на первичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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