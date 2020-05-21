2020-05-21T16:12:18+03:00
Происшествия

Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы

Аферистам грозит 5 лет тюрьмы
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформыНоябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительница Ноябрьска попалась на уловку мошенников, веря, что общается с юристом. В полиции горожанка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником юридической компании, занимающейся возвратом денежных средств с игровой платформы.

Незнакомка сообщила, что может помочь вывести денежные средства, которые ноябрянка вкладывала в игру. Звонившая убедила доверчивую северянку, что для получения денег необходимо оплатить страховку. Как только жительница Ноябрьска перевела указанную сумму, а это более 213 тысяч рублей, незнакомка перестала выходить на связь.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские бюджетники продолжают получать жилищные сертификаты
Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию
Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы
Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты
В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша
Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал
Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников
Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК
Жительнице Яр-Сале, зарезавшей собутальницу, дали 10 лет тюрьмы
«Брусника» вошла в ТОП российской градостроительной премии
Ямал - лидер в стране по тестированию населения на коронавирус
В Салехарде женщина выпала из окна многоэтажки
Ямальские врачи уникальной операцией спасли новорожденного и маму
В Новом Уренгое катался пьяный водитель с фальшивыми документами
На Ямале тушат крупный лесной пожар
Губернатор Ямала поздравил полярников с профессиональным праздником
Ноябрянин, убивший гостя за громкий разговор по телефону, получил срок
В Ханымее приступили к газификации посёлка
После вмешательства прокуратуры в Тарко-Сале отремонтировали дороги
Семь ямальских соцработников получат гранты конкурса «Милосердие»
В ноябрьском колледже наладили производство медицинских защитных экранов
Погода на Ямале 20 мая: местами пройдут дожди
На Ямале ждут пожароопасную жару
Глава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
В Салехарде стартовал сезон дорожных работ
Грубияна из Муравленко, оскорбившего полицейского, наказали обязательными работами
В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчины
В Салехарде гроза обесточила часть города