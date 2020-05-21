Ноябрянка поверила мошенникам, рассчитывая вернуть деньги с игровой платформы

21 Май 2020 2020-05-21T16:12:18+03:00

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Жительница Ноябрьска попалась на уловку мошенников, веря, что общается с юристом. В полиции горожанка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником юридической компании, занимающейся возвратом денежных средств с игровой платформы.

Незнакомка сообщила, что может помочь вывести денежные средства, которые ноябрянка вкладывала в игру. Звонившая убедила доверчивую северянку, что для получения денег необходимо оплатить страховку. Как только жительница Ноябрьска перевела указанную сумму, а это более 213 тысяч рублей, незнакомка перестала выходить на связь.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU