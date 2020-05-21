2020-05-21T16:00:17+03:00
Общество

Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты

Планируется приобрести пять фортепиано и комплект для духового отделения
Анна Полякова
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Детская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты Фото: salekhard.orgДетская школа искусств Салехарда получила субсидию на новые инструменты Фото: salekhard.org
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Детская школа искусств Салехарда получит новое звуковое и музыкальное оборудование. До конца года появится комплект из 21 музыкального инструмента. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова была выделена окружная целевая субсидия. Решение было принято после того, как он и глава Салехарда Алексей Титовский в феврале текущего года посетили школу.

Здесь работает единственный в округе детский симфонический оркестр, проходят концерты, а звуковое оборудование устарело.

Тогда градоначальник отметил, что очень важно, чтобы дети обучались на качественных музыкальных инструментах. Чтобы с первых дней творческого пути их окружало всё то, что позволит им раскрывать и развивать талант. Руководство школы обратилось с просьбой о приобретении новых инструментов для духового отделения, которое работает с 2013 года. Всё, на чём занимались дети, приобреталось поэтапно силами школы.

Для духового отделения будут приобретены: флейты, тромбоны, трубы, валторны, литавры, маримба. Инструменты отечественного и европейского производства. Кроме того, субсидия позволит приобрести пять фортепиано, сообщает администрация Салехарда. Школа носит имя народной артистки СССР, лауреата государственной премии Елены Образцовой, которая открывала новое здание. В 2015 году салехардская школа искусств – первая в России – получила имя великой певицы.

В школе 800 учащихся в возрасте от 2 до 18 лет и взрослые. Обучение ведётся по пяти программам: хореография, художественное и музыкальное направление, класс эстетического развития и театральное искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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