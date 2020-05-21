2020-05-21T15:49:54+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша

В полиции 54-летний задержанный сказал, что продавать зелье не собирался
Анна Полякова
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В Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша Фото: 89.мвд.рфВ Тарко-Сале задержали мужчину с крупной партией гашиша Фото: 89.мвд.рф
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Пуровские полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков средств в крупном размере. В Тарко-Сале вечером 9 мая 2020 года был задержан ранее не судимый 54-летний местный житель

При личном досмотре в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли у него пачку от сигарет с полимерным пакетом внутри, в котором оказалось твердое вещество темного цвета. Еще восемь аналогичных пакетов обнаружили в багажнике его автомобиля.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения - гашиш, общей массой 43,87 грамма, что считается крупным размером.

На допросе в полиции 54-летний задержанный рассказал, что запрещенное средство приобрел для личного потребления без цели сбыта.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подозреваемый вину свою признал, с него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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