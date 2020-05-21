2020-05-21T14:03:17+03:00
Происшествия

Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенников

Женщина лишилась более 78 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенниковЖительница Салехарда, покупая авиабилеты на сайте, попалась в ловушку мошенниковФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Салехарда обратилась в полицию за помощью, когда поняла, что оказалась жертвой обмана. 59-летняя местная жительница просила привлечь к ответственности неизвестных, которые украли у нее более 78 тыс. рублей.

Оказалось, северянка пыталась купить авиабилеты на одном из сайтов, где заполнила данные о маршруте и ввела данные своей банковской карты. В это время на мобильный телефон ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что банковская карта гражданки заблокирована, и для оплаты авиабилетов онлайн ей необходимо ввести коды, приходящие по смс, что потерпевшая и сделала.

После завершения операции горожанка обнаружила, что денежные средства на оплату авиабилетов с ее счета были списаны дважды. Женщина обратилась на горячую линию авиакомпании, где ей сообщили, что авиабилеты на ее имя не приобретались.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция Салехарду информирует, что на территории города участились случаи телефонных мошенничеств. Горожан просят не сообщать никому свои личные данные, номер и код своей банковской карты, смс коды, а также не соглашаться на установку сомнительных приложений для мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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