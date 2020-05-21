2020-05-21T13:48:25+03:00
Экономика

Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК

Объемы экспорта мяса оленя увеличиваться не будут
Анна Полякова
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Ямал перевыполняет план по экспорту продукции АПК Фото: yanao.ruЯмал перевыполняет план по экспорту продукции АПК Фото: yanao.ru
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На Ямале почти на 60% исполнил годовой план по экспорту продукции АПК. В 2020 году округа поставил в Финляндию и Германию около 270 тонн мяса северного оленя. Также в Германию ушло 15 тонн боенских отходов. Эти непищевые оленьи субпродукты 3 категории - востребованное на рынке сырье, которое используется в производстве кормов для животных.

Зарубежные поставки оленины в этом году должны составить около 400 тонн, также планируется реализовать в Европу 13 тысяч оленьих шкур.

Увеличение объемов поставок продукции оленеводства будет происходить преимущественно за счет непищевых товарных позиций – оленьих шкур и боенских отходов. Как сообщил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских, объемы экспорта мяса оленя увеличиваться не будут – в пользу регионального рынка.

Также в округе продолжается работа по освидетельствованию ООО «Салехардский комбинат» на соответствие требованиям Таможенного союза для возможности экспорта рыбной продукции. После завершения сертификации Ямал, при содействии Российского экспортного центра, планирует выйти с рыбной продукцией в страны ближнего зарубежья – в Казахстан и Беларусь.

Напомним, на базе предприятия открылся центр по хранению и распределению рыбного сырья, что значительно повысит его возможности – выпуск готовой продукции увеличится в среднем на 60%.

- В перспективе округ сможет экспортировать без ущерба для регионального потребителя около 240 тонн высококачественной рыбной продукции глубокой переработки ежегодно, - отметил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.

В округе реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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