2020-05-21T13:32:00+03:00
Происшествия

Жительнице Яр-Сале, зарезавшей собутальницу, дали 10 лет тюрьмы

Жертва скончалась на месте преступления от колото-резанных ранений
Анна Полякова
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Жительница Яр-Сале проведет 10 лет в тюрьме за убийство собутыльницы Фото: pixabay.comЖительница Яр-Сале проведет 10 лет в тюрьме за убийство собутыльницы Фото: pixabay.com
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В Салехарде 24-летней жительнице Яр-Сале зачитали приговор за убийство. Молодая женщина расправилась со своей собутыльницей 27 февраля 2020 года.

Конфликт между двумя гостьями произошел в Салехарде в квартире дома по улице Чапаева. Компания выпивала спиртные напитки, в какой-то момент возникла ссора, и 24-летняя ярсалинка, вооружившись кухонным ножом, нанесла 32-летней приятельнице не менее 5 ударов в различные части тела. Женщина скончалась на месте преступления от колото-резанных ранений.

В ходе предварительного следствия ярсалинку заключили под стражу. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Ямальского района. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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