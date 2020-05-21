В Салехарде женщина выпала из окна многоэтажки

21 Май 2020 2020-05-21T11:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде выясняют причину гибели женщины. Ее тело нашли под окнами одной из многоэтажек на улице Ямальской. По предварительным данным, 40-летняя женщина выпала из окна квартиры на шестом этаже.

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 мая. Известно, что погибшая – жительница Лабытнанги, приехавшая в гости. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, проходит осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Кроме того, назначен комплекс криминалистических экспертиз для выяснения причины смерти женщины, - сообщила «Комсомольской правде – Ямал» старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU