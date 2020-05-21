2020-05-21T10:19:40+03:00
Общество

Ямальские врачи уникальной операцией спасли новорожденного и маму

У беременно женщины отнимались ноги из-за опухоли в спине
Анна Полякова
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Ямальские врачи уникальной операцией спасли жизнь новорожденному и маме Фото: Новоуренгойская центральная городская больницаЯмальские врачи уникальной операцией спасли жизнь новорожденному и маме Фото: Новоуренгойская центральная городская больница
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Новоуренгойские врачи провели уникальную операцию и смогли спасти жизнь новорожденному и его маме. В начале мая в центральную городскую больницу поступила молодая женщина из Надыма. Она находилась на 37-й неделе беременности. Неожиданно у нее стали отказывать ноги, её мучили невыносимые боли в спине.

Во время диагностики нейрохирурги выявили у нее опухоль в позвоночном канале со сдавлением спинного мозга, рассказали в Новоуренгойской ЦГБ. Перед врачами стояла сложная задача – спасти маму и малыша. Ждать естественных родов - ставить под угрозу жизнь матери. Решили провести экстренное Кесарево сечение, а потом удалить опухоль.

После успешного «кесарева» на следующий день женщину подняли в другую операционную. Заведующий нейрохирургическимотделением Артем Нурматов и лечащий врач Вадим Иванов выпилили часть позвонков, убрали опухоль, вставили убранную часть позвонков обратно и зафиксировали титановыми пластинами. Операция длилась более 4 часов.

Доктора признались, что для них это действительно красивая история. Они сохранили жизнь и маме, и малышу. Кстати, новорожденный оказался тезкой заведующего нейрохирургического отделения по имени и отчеству.

По результатам гистологического исследования удаленное новообразование оказалось доброкачественным. Мама с ребенком уже вернулись в свой город, ей предстоит длительная реабилитация, но врачи дают оптимистические прогнозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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