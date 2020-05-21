2020-05-21T10:02:08+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое катался пьяный водитель с фальшивыми документами

На него завели уголовные дела по двум статьям
Анна Полякова
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В Новом Уренгое катался пьяный водитель с фальшивыми документамиВ Новом Уренгое катался пьяный водитель с фальшивыми документамиФото: Ольга Крыльцова
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По дорогам Нового Уренгоя разъезжал пьяный водитель с поддельными документами. Его задержал 11 апреля 2020 года наряд ДПС. Медосвидетельствование подтвердило 30-летнего мужчины алкогольное опьянение.

Полицейские также выяснили, что в январе 2020 года он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был признан виновным. Тогда его привлекли к административной ответственности с лишением права управления на срок 18 месяцев. При проверке документов водитель предъявил сотрудникам ДПС подложное водительское удостоверение.

В результате на него завели уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Как сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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