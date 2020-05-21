На Ямале тушат крупный лесной пожар

21 Май 2020 2020-05-21T09:43:28+03:00

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На Ямале горят леса. Пожары начались из-за сухих гроз, которые обрушились на регион несколько дней назад. Один из крупных очагов – в Красноселькупском районе недалеко от села Толька. Как сообщил в районном ЕДДС, на борьбу с огнем направлены силы Ямалспас. Площадь возгорания 32,5 гектара.

По данным Авиалесоохраны, в регионе пожары уничтожили уже 62 га лесного фонда. Зафиксировано четыре пожара, один из которых ликвидирован 20 мая, два локализованы. Один действующий в районе села Толька. Как пояснили в Красноселькупском ПСО, спасатели ждут помощи. Предположительно уже сегодня туда отправят еще одну группу из 10 человек.

Накануне, напомним, ГУ МЧС России по ЯНАО обращалось к землякам с предупреждением о пожароопасной жаре, которую ждут в регионе.

Пока особый противопожарный режим в округе не введен, а значит, сжигание мусора на участках еще не под запретом. Но спасатели все-таки рекомендуют воздержаться от сжигания мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU