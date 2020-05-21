Губернатор Ямала поздравил полярников с профессиональным праздником
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем полярника, который отмечается 21 мая.
В своем торжественном обращении к землякам губернатор сказал, что сегодня Ямал - драйвер промышленного производства России. Вместе с ключевыми компаниями ТЭКа округ реализует знаковые государственные проекты, обеспечивает экономический рост и рабочие места, энергетическую и экологическую безопасность.
- Всё это является залогом достойной жизни ямальцев, комфортного развития наших городов и посёлков. Трудовые подвиги российских полярников заложили основу для современного развития нашего государства, укрепления его инвестиционного потенциала в Арктике, - говорится в поздравлении.
Он также отметил, что в день полярника мы чествуем тех, кто внёс весомый вклад в освоение арктических широт, открывает уникальные возможности северных территорий для нашей страны и всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU