2020-05-21T08:48:54+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил полярников с профессиональным праздником

В этот день чествуют тех, кто внёс весомый вклад в освоение арктических широт
Анна Полякова
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Губернатор Ямала поздравил полярников с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГубернатор Ямала поздравил полярников с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем полярника, который отмечается 21 мая.

В своем торжественном обращении к землякам губернатор сказал, что сегодня Ямал - драйвер промышленного производства России. Вместе с ключевыми компаниями ТЭКа округ реализует знаковые государственные проекты, обеспечивает экономический рост и рабочие места, энергетическую и экологическую безопасность.

- Всё это является залогом достойной жизни ямальцев, комфортного развития наших городов и посёлков. Трудовые подвиги российских полярников заложили основу для современного развития нашего государства, укрепления его инвестиционного потенциала в Арктике, - говорится в поздравлении.

Он также отметил, что в день полярника мы чествуем тех, кто внёс весомый вклад в освоение арктических широт, открывает уникальные возможности северных территорий для нашей страны и всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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