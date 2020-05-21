Ноябрянин, убивший гостя за громкий разговор по телефону, получил срок

21 Май 2020 2020-05-21T10:47:54+03:00

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Жителю Ноябрьска зачитали приговор. Наказанием за убийство гостя станет 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Причина, из-за которой произошел скандал и убийство, шокирует.

Ночью 30 октября 2019 года 37-летний горожанин распивал спиртное со своим 24-летним гостем, приехавшим из Нового Уренгоя. После застолья мужчины легли спать, но вскоре хозяин квартиры проснулся от громкого разговора гостя по телефону. Видя, что на высказанные замечания товарищ не реагирует, хозяин в ход пустил кулаки, наносы удары по голове.

Утром мужчина обнаружил, что его гость не подает признаков жизни. По заключению судебной медицинской экспертизы смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU