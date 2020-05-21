В Ханымее приступили к газификации посёлка

21 Май 2020 2020-05-21T07:59:13+03:00

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Поселок Ханымей Пуровского района готов к строительству газопровода. Глава муниципалитета Азат Мектепкалиев обсудил план предстоящих работ со строителями магистрали. В среднем за день планируется строить по 200 метров, что позволит завершить основной объем работ в течение месяца. Старт строительства газопровода запланирован на 23 июня.

- Убежден в том, что газопровод в Ханымее должен быть закольцованным по всей территории поселка – это дает несколько преимуществ для любого потребителя и возможность развивать как жилищное строительство, так и любую деловую зону, - отметил Азат Мектепкалиев.

В поселок начинают завозить необходимые оборудование и материалы. На сегодняшний день определены точки врезки. Газопровод высокого давления пройдет от точки врезки до пересечения с улицей Шалышкина и Ханымейского тракта, среднее давление газа будет подано по территории от пересечения с улицей Шалышкина и Ханымейского тракта до пересечения с улицей Нефтяников и Первопроходцев.

Работа по газификации поселка позволит перевести источники электро- и теплоснабжения на природный газ. Переход будет осуществлен с внедрением энергосберегающих технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU