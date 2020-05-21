2020-05-21T07:49:54+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры в Тарко-Сале отремонтировали дороги

На состояние проезжей части пожаловался местный житель
Анна Полякова
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После вмешательства прокуратуры в Тарко-Сале отремонтировали дороги Фото: правительство ЯНАОПосле вмешательства прокуратуры в Тарко-Сале отремонтировали дороги Фото: правительство ЯНАО
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Прокуратура ЯНАО провела проверку по заявлению жителя Тарко-Сале, который пожаловался на разбитую дорогу на улице Таежной. Он описал все ужасы проезжей части разрушенного и деформированного дорожного полотна: выбоины, раскрытые арматурные сетки, разрушенные крышки люков смотровых колодцев.

Выяснилось, что заключенный между муниципальным заказчиком и подрядной организацией контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города не предусматривал выполнение работ по ремонту дорожного полотна.

Во время обследования улично-дорожной сети населенного пункта выявлены нарушения требований ГОСТа к эксплуатационному состоянию не только этой автомобильной дороги. Прокурор района внес руководителю муниципального заказчика представление об устранении нарушений закона.

В результате дорожное полотно на указанных улицах Тарко-Сале приведено в соответствие с требованиями закона. Также заключен новый контракт, предусматривающий ремонт улично-дорожной сети в летний период времени. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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