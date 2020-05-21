Семь ямальских соцработников получат гранты конкурса «Милосердие»

21 Май 2020 2020-05-21T07:39:29+03:00

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Семь работников организаций соцобслуживания ЯНАО стали победителями конкурса профессионального мастерства «Милосердие». В качестве награды они получат гранты от губернатора. Размер одного гранта для лауреатов 1 степени составляет 200 тысяч рублей, 2 степени – 150 тысяч рублей, 3 степени – 100 тысяч рублей. Результаты объявил департамент социальной защиты населения Ямала.

Победители выбирались по четырём номинациям. По итогам конкурса, на который поступило 19 заявок, названы лучшие руководители организаций, медицинские, социальные и педагогические работники.

Конкурсная комиссия оценивала уровень профессиональной и научно-методической подготовки конкурсантов, наличие высоких показателей в работе, внедрение новых социальных технологий и участие в их реализации, наличие положительных отзывов от клиентов. Также участники конкурса должны были иметь семилетний стаж работы в организациях системы соцобслуживания, при этом не менее пяти лет - в той организации, от которой они выдвигаются на конкурс.

На муниципальном этапе конкурса каждая кандидатура рассматривалась на общем собрании с участием не менее 2/3 трудового коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU