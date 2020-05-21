Погода на Ямале 20 мая: местами пройдут дожди
В четверг, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, пасмурно, периодически дождь, ветер южный 7 м/с.
В Ноябрьске + 20 градусов, солнечно и без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер южный 3 м/с.
В Надыме +20 градусов, переменная облачность, ветер южный 5 м/с.
В Губкинском +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 3 м/с.
В Тарко-Сале +17 градусов, пасмурно, дождь – в перовой половине дня, ветер юго-восточный 3 м/с.
В Муравленко +20 градусов, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер южный 4 м/с.
В Лабытнанги +19 градусов, малооблачно, дождь, ветер южный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU