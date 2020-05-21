2020-05-21T05:16:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 мая: местами пройдут дожди

Температура воздуха +17 ... +20 граудсов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 мая: местами пройдут дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 20 мая: местами пройдут дожди Фото: pixabay.com
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В четверг, 20 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, пасмурно, периодически дождь, ветер южный 7 м/с.

В Ноябрьске + 20 градусов, солнечно и без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер южный 3 м/с.

В Надыме +20 градусов, переменная облачность, ветер южный 5 м/с.

В Губкинском +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, пасмурно, дождь – в перовой половине дня, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Муравленко +20 градусов, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, малооблачно, дождь, ветер южный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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