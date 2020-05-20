2020-05-20T16:25:50+03:00
Общество

На Ямале ждут пожароопасную жару

По прогнозам синоптиков 21 мая на территории округа прогнозируется резкое потепление
Анна Полякова
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На Ямале ждут пожароопасную жару Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале ждут пожароопасную жару Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале по прогнозам синоптиков 21 мая прогнозируется жаркая погода. Температура ночью +8 +13 градусов, местами до +18, а днём +19,+24, местами до +30 градусов, дождь, гроза, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода на Ямале ежегодно резко ухудшается обстановка с пожарами и загораниями. Обычно именно в этот период регистрируют несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, из-за этого нередко возникают лесные пожары. Горят хозяйственные постройки и жилые строения.

На Ямале продолжается подготовка муниципальных образований к лесным пожарам. По прогнозам, лето будет жарким, и общая задача профильных служб не допустить распространение природных пожаров.

Как уточнили в ГУ МЧС России по ЯНАО, пока особый противопожарный режим в округе не введен, а значит, сжигание мусора на участках пока не под запретом. Но спасатели все-таки рекомендуют воздержаться от сжигания мусора, так как и без дополнительных ограничительных мер, разводить костры можно только в безветренную погоду, что для нашего региона практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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