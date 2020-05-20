Глава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:09+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в среду, 20 мая, провёл совещание, посвящённое обеспечению правопорядка на территории ЯНАО.

Заседание прошло при участии представителей силовых структур и, в режиме онлайн, всех муниципальных образований округа. Как сообщает правительство ЯНАО, основным вопросом повестки стала профилактика правонарушений при реализации нацпроектов по строительству жилья и созданию комфортной среды.

Также глава региона отметил, что в преддверии летнего сезона важно обсудить такие насущные вопросы, как безопасность на воде, охрану биологических ресурсов. Речь шла и об организации электоральных процессов на территории округа.

- В этом сезоне у нас будет сразу несколько крупных событий – это Единый день голосования и, скорее всего, в летний период пройдёт голосование по поправкам в Конституцию России. Важно при организации этих значимых процессов обеспечить безопасность ямальцев, в том числе и эпидемиологическую, - сказал во время совещания Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU