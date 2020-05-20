2020-05-20T16:04:09+03:00
Общество

Глава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

Основным вопросом стала профилактика правонарушений при реализации нацпроектов
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка Фото:yanao.ruГлава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка Фото:yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в среду, 20 мая, провёл совещание, посвящённое обеспечению правопорядка на территории ЯНАО.

Заседание прошло при участии представителей силовых структур и, в режиме онлайн, всех муниципальных образований округа. Как сообщает правительство ЯНАО, основным вопросом повестки стала профилактика правонарушений при реализации нацпроектов по строительству жилья и созданию комфортной среды.

Также глава региона отметил, что в преддверии летнего сезона важно обсудить такие насущные вопросы, как безопасность на воде, охрану биологических ресурсов. Речь шла и об организации электоральных процессов на территории округа.

- В этом сезоне у нас будет сразу несколько крупных событий – это Единый день голосования и, скорее всего, в летний период пройдёт голосование по поправкам в Конституцию России. Важно при организации этих значимых процессов обеспечить безопасность ямальцев, в том числе и эпидемиологическую, - сказал во время совещания Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале ждут пожароопасную жару
Глава Ямала провёл заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
В Салехарде стартовал сезон дорожных работ
Грубияна из Муравленко, оскорбившего полицейского, наказали обязательными работами
В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчины
В Салехарде гроза обесточила часть города
В Ямальском районе одиноким тундровикам помогут деньгами
Роспотребнадзор ЯНАО дал рекомендации предприятиям с вахтовым методом работы
Вахтовик в Пуровском районе украл с базы деталей на 100 тысяч рублей
В Новом Уренгое скончались два пациента с коронавирусом
«Зелёная Арктика» готовит участников экодесанта на остров Вилькицкого
В Ноябрьске задержали устроившего поножовщину возле подъезда
Молодого ямальца признали виновным в убийстве двух человек
Речную навигацию на Ямале из-за коронавируса скорректировали
В Салехарде кассир в магазине присвоила 700 тысяч рублей
Лучшие проекты ямальских аграриев получат гранты
На ямальских трассах три автомобиля вылетели в кюветы
В Ханымее готовят стройплощадку под новый культурно-досуговый центр
В Лабытнанги при пожаре в доме пострадал мужчина
Ямальские полицейские измерили глубину ям на дорогах
На Ямале восстанавливается вертолётное сообщение
Погода на Ямале 20 мая: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона
В Салехарде и Ноябрьске можно провериться на коронавирус без направления врача
В Ханымее после снятия карантина приступили к благоустройству
В Новом Уренгое в 2020 году достроят один самых больших детсадов в ЯНАО
Надымчанку мнимый родственник «развел» на 12 тысяч рублей