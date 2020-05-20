В Салехарде стартовал сезон дорожных работ

20 Май 2020 2020-05-20T15:33:23+03:00

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В Салехарде начался демонтаж бордюров. В городе приступили к проведению подготовительных работ по ремонту городских дорог.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, с 1 июня будет проводиться срезка старого асфальта на запланированных к ремонту участках. На первую декаду июня, после запуска асфальтового завода, намечена укладка нового щебёночно-мастичного покрытия. - За лето необходимо обновить 7,65 км. Сезон проведения дорожных работ у нас короткий. Подрядчики должны уложиться в срок, - пояснил глава города Алексей Титовский.

По информации специалистов, замена дорожного полотна будет производиться с использованием современных технологий: битум высокой эластичности, который повышает деформационную устойчивость, обеспечивает трещиностойкость покрытия и безопасность движения автомобилей. В этом году работы по ремонту дорог производят 3 подрядчика, которые ранее уже работали на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU