2020-05-20T15:02:16+03:00
Происшествия

Грубияна из Муравленко, оскорбившего полицейского, наказали обязательными работами

Мужчина публично обрушил на правоохранителя нецензурную брань
Анна Полякова
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Грубияна из Муравленко, оскорбившего полицейского, наказали обязательными работамиГрубияна из Муравленко, оскорбившего полицейского, наказали обязательными работамиФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Муравленко за оскорбление полицейского привлекли к ответственности. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего мужчины.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, инцидент произошел 3 февраля 2020 года. Тогда патрульно-постовая служба в общественном месте выявила мужчину, совершившего административное правонарушение – какое именно, в ведомстве не уточняется.

Для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения правонарушителя сопровождали в городскую больницу. В это время мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудников полиции. Приговором суда ему назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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