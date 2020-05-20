В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчины
Обстоятельств гибели несчастного устанавливаются
В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчиныФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме расследуют уголовное дело об убийстве пропавшего осенью 2019 года мужчины. Его тело после продолжительных поисков обнаружили 18 мая 2020 года в водоеме в районе гаражно-строительного кооператива.
По данным следствия, в городе Надым 27 сентября 2019 года он вышел из дома и не вернулся. С тех пор мужчина находился в розыске.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, обстоятельств гибели мужчины устанавливаются. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU