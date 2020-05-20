2020-05-20T14:46:33+03:00
Происшествия

В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчины

Обстоятельств гибели несчастного устанавливаются
Анна Полякова
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В Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчиныВ Надыме нашли тело пропавшего осенью мужчиныФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме расследуют уголовное дело об убийстве пропавшего осенью 2019 года мужчины. Его тело после продолжительных поисков обнаружили 18 мая 2020 года в водоеме в районе гаражно-строительного кооператива.

По данным следствия, в городе Надым 27 сентября 2019 года он вышел из дома и не вернулся. С тех пор мужчина находился в розыске.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, обстоятельств гибели мужчины устанавливаются. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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