В Салехарде гроза обесточила часть города

20 Май 2020 2020-05-20T15:21:00+03:00

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Бушевавшая 20 мая в Салехарде гроза оставила без электричества жителей 172 домов. Кроме того, стихия обесточила и Медицинский информационно-аналитический центр по ЯНАО. Как сообщили администрации ямальской столицы, молния ударила в опору электросетей по адресу Чкалова, 18б.

Подробности ЧП описали представители мэрии на в социальной сети «ВКонтакте» на своей официальной странице.

«В результате произошло отключение электроэнергии: ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр по ЯНАО по адресу ул. Обская, 8, 172 жилых дома и промзона в районах Ангальский мыс и Гидропорт», - официально сообщили в администрации.

В настоящее время последствия удара молнии устраняются. В технических работах задействованы три бригады и четыре единицы техники специалистов компании «РСК Ямал». Для восстановления подача электричества потребуется два час, заверили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU