2020-05-20T14:46:55+03:00
Общество

В Ямальском районе одиноким тундровикам помогут деньгами

Они получат единоразовую выплату в 30 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Ямальском районе одиноким тундровикам с небольшим стадом помогут деньгами Фото: оперативный штаб ЯНАОВ Ямальском районе одиноким тундровикам с небольшим стадом помогут деньгами Фото: оперативный штаб ЯНАО
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В Ямальском районе единоразово выплатят по 30 тысяч рублей одиноким тундровикам, ведущим традиционный образ жизни, имеющим доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 особей, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Кроме этой выплаты тундровикам причитаются и другие меры социальной поддержки. Как ранее сообщала "Комсомольская правдя - Ямал", в числе прочих — это денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей пожилым людям и семьям с детьми до 18 лет.

Выплаты нуждающимся ямальским тундровикам двойных «кочевых» уже начались. Увеличение единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы тундровиков. Из-за отмены Дней оленеводов они утратили возможность получить определённый доход и не смогли подготовиться к периоду летнего каслания.

В Ямальском районе на сегодняшний день такая материальная помощь дошла до 2900 адресатов из числа кочующих. Из них 535 — пожилые люди, 2365 – семьи с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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