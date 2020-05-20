Роспотребнадзор ЯНАО дал рекомендации предприятиям с вахтовым методом работы

20 Май 2020 2020-05-20T13:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор ЯНАО разработал специальный порядок действий по профилактике коронавирусной инфекции для руководителей предприятий, использующий вахтовый метод работы.

Прибывшие специалисты должны иметь на руках результаты лабораторных исследований на COVID-19. Справка действительна в течение трёх дней с момента выдачи.

Работникам необходимо пройти 14-дневную изоляцию в помещениях, которыми их должен обеспечить работодатель, или в ближайшем обсерваторе. Об этом работодатель должен уведомить Управление Роспотребнадзора по ЯНАО не менее чем за 14 дней до въезда на территорию муниципального образования.

До отправки на вахту за двое суток рабочие вновь должны протестироваться на инфекцию. Здоровых вахтовиков направляют к рабочему месту. При положительном результате рабочих изолируют.

За двое суток до выезда работодатель должен направить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО список с указанием контактных данных и вида транспортировки из обсерватора и места прибытия. Напомним, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рекомендовал продлить работу вахтовиков до трёх месяцев. Эта мера позволит взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников.

По состоянию на 20 мая за весь период в ЯНАО подтверждено 1838 случаев COVID-19, из них 1274 – на месторождениях. В бессимптомной форме инфекция проявляется в 1270 случаях. Это 70% от всех подтверждённых. Выздоровели от коронавируса 259 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU