20 Май 2020 2020-05-20T13:06:17+03:00

Вахтовик в Пуровском районе украл с базы деталей на 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Полицейским он признался, что похищенное продал за 20 тысяч рублей

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В Пуровском районе задержали подозреваемого в краже деталей для установки свай. Им оказался вахтовик из Самарской области.

Кражу совершил в сентябре 2019 года. Тогда в ОМВД России по Пуровскому району поступило заявление от сотрудника одного из предприятий о том, что неизвестный с территории базы похитил 20 штук оголовников. Предприятию причинен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Личность причастного к хищению установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска. Ранее судимый житель Самарской области 1980 года рождения работал на территории Пуровского района «вахтовым» методом. Он признался полицейским, что похищенные детали он продал за 20 тысяч рублей, деньги успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU