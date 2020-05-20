2020-05-20T10:59:25+03:00
Общество

«Зелёная Арктика» готовит участников экодесанта на остров Вилькицкого

Состав волонтёров и сроки проведения экспедиции определят в зависимости от развития эпидемиологической ситуации
Анна Полякова
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«Зелёная Арктика» готовит участников экодесанта на остров Вилькицкого Фото: yanao.ru«Зелёная Арктика» готовит участников экодесанта на остров Вилькицкого Фото: yanao.ru
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Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика» завершила программу по подготовке к волонтёрской деятельности в условиях Крайнего Севера. Из участников обучения отобрано 49 добровольцев для экспедиции на остров Вилькицкого в июле этого года. Это представители более 20 регионов страны, а также соотечественники из Казахстана, Кыргызстана, Польши, Израиля, Болгарии и Армении.

- Девушки по ряду причин не смогут принять участие в экспедиции по очистке острова Вилькицкого, о чем им сообщается еще до обучения. Однако для них мы планируем провести другие мероприятия на территории округа. Пригласим в конце лета на экологический форум-практикум «Полярная Земля» в селе Сеяха Ямальского района, – рассказал председатель «Зелёной Арктики» Евгений Рожковский.

Точное количество и состав волонтёров, а также сроки проведения экспедиции определят в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на Ямале и в стране в целом. Образовательную программу эковолонтёров завершили 116 человек: 59 парней и 57 девушек из восьми зарубежных стран и 38 городов России.

Напомним, в 2019 году добровольцы в экспедиции на остров Вилькицкого расчистили 60 гектаров территории, собрали 200 тонн мусора, разобрали 20 ветхий строений. Тогда приняли участие 30 волонтёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка и других российских городов, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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