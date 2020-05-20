В Ноябрьске задержали устроившего поножовщину возле подъезда

20 Май 2020 2020-05-20T10:42:40+03:00

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В Ноябрьске полицейские по горячим следам задержали мужчину, 19 мая напавшего с ножом на горожанина. О драке возле подъезда жилого дома сообщил в дежурную часть работник Единой дежурно-диспетчерской службы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что между двумя жителями города на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. В результате один из участников конфликта ранил другого.

Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1974 года рождения. Его задержали сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU