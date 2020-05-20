В Ноябрьске задержали устроившего поножовщину возле подъезда
В Ноябрьске полицейские по горячим следам задержали мужчину, 19 мая напавшего с ножом на горожанина. О драке возле подъезда жилого дома сообщил в дежурную часть работник Единой дежурно-диспетчерской службы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что между двумя жителями города на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. В результате один из участников конфликта ранил другого.
Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1974 года рождения. Его задержали сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU