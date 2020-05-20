2020-05-20T10:29:25+03:00
Происшествия

Молодого ямальца признали виновным в убийстве двух человек

Пуровчанин застрелили у себя в квартире своих приятелей
Анна Полякова
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Молодого ямальца признали виновным в убийстве двух человек Фото: pixabay.comМолодого ямальца признали виновным в убийстве двух человек Фото: pixabay.com
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Ямальский суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей 22-летний житель Тарко-Сале Пуровского района признал виновным в убийстве двух человек.

Молодой мужчина застрелил из спортивного гладкоствольного ружья в своей квартире своих знакомых. Во время ссоры из личных неприязненных отношений он совершил убийство. Ранения в область головы и спины оказались смертельными.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заявлял, что в момент совершении преступления не контролировал свои действия из-за поведения потерпевших. Он утверждал, что находился в состоянии сильного душевного волнения и просил переквалифицировать его действия на состав менее тяжкого преступления.

Однако доводы стороны защиты были отвергнуты. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить родителям погибших по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного, ссылаясь на допущенные по делу нарушения закона и суровость назначенного виновному наказания, обжаловал судебное решение в апелляционном порядке. Однако жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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