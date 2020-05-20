Речную навигацию на Ямале из-за коронавируса скорректировали

20 Май 2020 2020-05-20T10:04:40+03:00

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Навигацию на Ямале скорректировали с учётом эпидемиологической обстановки. В соответствии с рекомендациями Роспортребнадзора усилят меры безопасности. Речь идет об обязательном контроле температуры сотрудников и пассажиров, обеспечениеи антисептиками на борту судна, соблюдение социальной дистанции, дезинфекции оборудования и максимально возможном использовании масок и перчаток на водном пассажирском транспорте.

Продажа билетов на речной пассажирский транспорт из отдаленных посёлков Ямала откроется уже в конце мая. Ограничения по загрузке судов на межмуниципальных маршрутах предусмотрены лишь при отправке из Салехарда. Они не должны превышать 50%. На межрегиональных маршрутах при отправлении из Югры загрузка теплохода не должна превышать половину мест.

Навигация на дальних маршрутах пересмотрена в пользу авиатранспорта и быстроходных судов. Отменены рейсы по маршруту Омск — Тобольск — Салехард. Пассажиров будут возить самолеты самолёты. Дорога туда и обратно занимала семь суток по течению реки и восемь - обратно. Это же расстояние самолёт преодолеет всего за два часа пять минут.

- И наша задача минимизировать риски и в максимально короткий срок доставить пассажиров, - рассказал директор дирекции транспорта Виталий Лагутин.

Он также сообщил, что все полёты сейчас осуществляются с соблюдением таких же усиленных мер безопасности, как на речном транспорте.

Для безопасности и комфорта пассажиров пересмотрен ещё один продолжительный по расстоянию и времени в пути транспортный маршрут в посёлок Новый Порт и село Антипаюту. Так, с конца мая в Антипаюту прямыми субсидируемыми рейсами из Салехарда и Нового Уренгоя можно будет добраться вертолётом.

На маршрут до Нового Порта 3 июля выйдет быстроходное пассажирское судно А-145, отвечающее современным требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU