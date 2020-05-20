20 Май 2020 2020-05-20T09:40:02+03:00

В Салехарде кассир в магазине присвоила 700 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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В Салехарде вынесли приговор бывшему кассиру сети продовольственных магазинов, присвоившей 700 тысяч рублей.

Прокуратура города Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего продавца

50-летняя женщина, работавшая продавцом в торговой сети «Звениговский», решила поправить свое материальное положение, похитив деньги из кассы.

Она получала наличные денежные средства от покупателей, пробивала чек, а затем отменяла покупку в кассовом аппарате. Всего на протяжении 11 месяцев она присвоила 700 тысяч рублей.

Руководитель предприятия выявил факты хищения при анализе оборота материальных ценностей, когда заметил, что в смены продавщицы значительно снижается сумма наличных, полученных от покупателей.

Суд признал женщину виновной и назначил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, женщина должна выплатить 700 000 рублей в счет возмещения причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU