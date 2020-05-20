Лучшие проекты ямальских аграриев получат гранты

20 Май 2020 2020-05-20T09:13:20+03:00

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Лучшие проекты ямальских аграриев поделят 45 миллионов грантовых рублей. Направления, по которым принимаются конкурсные проекты – оленеводство, рыболовство и аквакультура. Как сообщили в правительстве ЯНАО, конкурс стартует 5 июня в окружном департаменте агропромышленного комплекса. Максимальная сумма одного гранта – 15 млн рублей.

Как отметил заместитель директора департамента АПК Александр Земских, суммы грантов серьезные, и отбор проектов будет строгим. От соискателей ждут интересные, социально значимые идеи, с внедрением современных решений. Реализовать самостоятельно такие проекты из-за их высокой стоимости нашим производителям сложно.

Все проекты оценят по ряду критериев: сроки деятельности, цели, на которые будет направлен грант. Также во внимание будут приниматься количество у претендентов собственных средств на реализацию проектов, количество планируемых к созданию рабочих мест. Комиссия оценит экономическую эффективность проектов, их значимость для населения. Прошедшим отбор соискателям предстоит очная защита своих проектов, по ее итогам и будут определены победители.

- Пройти конкурсный отбор и выиграть грант – это реальная возможность воплотить достойные идеи по развитию предприятия, - рассказал Александр Земских.

Гранты на развитие АПК будут предоставляться второй год подряд. В прошлом году по итогам конкурса было присуждено пять грантов на суммы от 7 до 15 млн рублей. Поддержку получили два проекта по развитию изгородного оленеводства и три в рыбной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU